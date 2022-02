Dybala-Vlahovic, è feeling anche sui social: il serbo ringrazia per l'assist

TORINO - Subito feeling tra Dybala e Vlahovic, protagonisti nel match vinto allo Stadium dalla Juventus contro il Verona. A sbloccare il match è stato proprio il nuovo centravanti, servito dal fantasista. Sintonia in campo ma anhe sui social, con l'argentino che dopo la partita ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui lo si vede esultare con il nuovo compagno. E immediato è arrivato il "grazie" del serbo che in coppia con la 'Joya' fa ora sognare i tifosi i bianconeri, che nei commenti al post colgono l'occasione per invitare Dybala a rinnovare e a restare alla Juve.