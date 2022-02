Chiellini, ripartenza per la Juve e l’Italia: Allegri non correrà rischi

TORINO - Dal Jmedical è andato via con lo sguardo, tutto sommato, non così scosso. Perché non si tratta di un infortunio grave, perché lui era il primo ad aspettarsi un altro stop. Non prolungato, pur sempre uno stop, ma Giorgio Chiellini non è abituato a buttarsi giù. E forse in lui c’è anche un briciolo di fatalismo - il destino è una brutta bestia - nell’accogliere la diagnosi degli esami strumentali svolti ieri a due passi dallo Stadium: «Chiellini è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra».

Quando si tratta del polpaccio, il capitano della Juventus non vive mai giorni tranquilli. La prognosi è di 15-20 giorni, quindi sarebbe già un miracolo se eventualmente Allegri lo portasse in panchina a Vila-real. Ma siccome si tratta dell’andata degli ottavi di Champions, va da sé che il giocatore sarà preservato. Magari seguirà comunque la squadra, come fa spesso e volentieri, anche perché la sua presenza conta eccome nello spogliatoio. Però ipotizzare che il pilastro bianconero sia disponibile per la sfida europea è esercizio ai confini dell’irrealtà.