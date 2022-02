Juve, i convocati per il Sassuolo: out Chiellini

TORINO - La Juve, dopo la vittoria casalinga in campionato contro il Verona, riceve il Sassuolo per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà l'incontro dell'Allianz Stadium, incontrerà la vincente del quarto Atalanta-Fiorentina in semifinale. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita con il Sassuolo: nell'elenco non c'è il nome del capitano Giorgio Chiellini.