Vlahovic, depositata in procura segnalazione per presunta violazione di quarantena

FIRENZE - Dusan Vlahovic ha già timbrato il cartellino al suo debutto con la maglia della Juve aprendo le marcature nella sfida di campionato contro l'Hellas Verona. L'attaccante serbo, però, è finito al centro del dibattito anche per una presunta violazione della quarantena. Secondo l'Asl Toscana Centro, infatti, il calciatore ex Fiorentina, dopo essere risultato positivo al Covid, si sarebbe recato a Torino per le visite mediche senza aver completato l'iter necessario. La segnalazione, secondo le ultime informazioni, sarebbe stata depositata ieri negli uffici della procura di Firenze.