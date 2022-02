Zoff: "Difficile che la Juve lotti per lo scudetto: obiettivo quarto posto"

NAPOLI - La Juventus sembra fuori dalla lotta scudetto, secondo tutti gli addetti ai lavori. Anche Dino Zoff , ex portiere ed allenatore bianconero, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è convinto per la squadra di Massmiliano Allegri il vero obiettivo stagionale sia un altro "I tre punti - spiega Zoff - aprono a mille possibilità. I bianconeri, però, hanno tre squadre davanti, quindi la rimonta diventa più difficile. Bisogna valutare la forma dei due nuovi acquisti, ma adesso il dovere principale per la Juventus è quello di rimanere nelle prime quattro posizioni. Vlahovic ? Quandosi approda in squadre forti, le responsabilità e le pressioni sicuramente aumentano. Per adesso le su prospettive sono ottime, ma più si va in alto e più l'ossigeno si fa rarefatto e ci si deve adattare".

"Napoli-Inter decisiva solo in caso di una vittoria"

A giocarsi il tricolore, dunque, saranno solo Inter, Napoli e Milan, secondo Zoff. E in previsione dello scontro diretto tra partenopei e nerazzurri di sabato, l'ex portiere azzurro analizza la situazione in vetta al campionato: "Se una delle due squadre dovesse vincere - predice Zoff - allora sarà una partita decisiva. In ogni caso, sarà una sfida difficile per entrambe. Dualismo Ospina-Meret? Per Meret si tratta di situazioni da metabolizzare. Le prospettive future, comunque, necessitano di una soluzione. Meret è giovane, è nel giro della Nazionale e deve trovare una soluzione per giocare. Ma per adesso è meglio che tutti pensino solo alla classifica". Così come devono fare anche Inzaghi e Pioli: "Loro due e Spalletti - spiega Zoff - sono tre tecnici che pur non avendo mai vinto il campionato sanno il fatto loro, a cui l'altitudine sicuramente non provocherà le vertigini". Oltre al campionato, in Italia si pensa anche alle qualificazioni al prossimo Mondiale: "Le possibilità di andare al Mondiale sono buone - è l'analisi del Campione del Mondo 1982 - però erano buonissime anche contro la Svizzera e l'Irlanda del Nord. Noi riusciamo nelle difficoltà ad esaltarci, quindi anche se ci aspettano partite difficili, sono fiducioso".