Juve, Nedved: "Mercato fantastico. Un segnale dalla proprietà"

TORINO - Pavel Nedved traccia un bilancio del momento bianconero. Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Juventus-Sassuolo, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il vice presidente della Juventus dichiara: "Le nostre ambizioni non cambiano, la proprietà ci ha dato delle indicazioni precise. Siamo quasi in linea con i nostri obiettivi: bene in Coppa Italia e in Champions, siamo solo in ritardo in campionato". Contro il Verona, Allegri ha schierato un terzetto offensivo. Un'indicazione anche per il futuro? "Abbiamo delle scadenze di contratto di tanti giocatori, il tridente ci è piaciuto tanto, se dovessero continuare così sarà difficile levare loro la maglia da titolare. Però il mister ha in testa dei cambiamenti per la squadra".