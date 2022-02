Coppa Italia, Juve-Sassuolo 2-1: Vlahovic regala la Fiorentina ad Allegri

TORINO - A due minuti dalla fine, Dusan Vlahovic è lanciato in contropiede, senza compagni che lo seguono e defilatissimo sulla sinistra. Ma, esattamente in quel momento, il serbo decide che lui deve andare a fare gol e nessuno deve rompergli le scatole. Neppure il quarantenne Pegolo , in serata Buffon. Così punta la porta, dribbla Muldur , si accentra per caricare il sinistro e scaglia il pallone verso la porta: il tiro viene deviato da Ruan Tressoldi e porta la Juventus in semifinale , proprio contro la Fiorentina .

Effetto V

È un'azione clamorosa, quella di Vlahovic, un gesto atletico e tecnico mostruoso per cattiveria agonistica e voglia di vincere. Il modo con cui si è integrato nella squadra è sorprendente e il peso con cui incide lo è ancora di più. Perché non solo segna e decide, ma energizza la squadra. La Juventus di Vlahovic è una Juventus che ha visto impennare i tiri in porta (ieri 13 nello specchio, 21 totali) e che nel secondo tempo di ieri gioca un calcio offensivo, aggressivo e intenso. La Juventus, che soffre di un blackout (il solito) di vento minuti nel primo tempo, nella ripresa mette due marce in più e impone la sua superiorità. Era accaduto anche contro il Verona domenica ed era tanto che non succedeva.

Juve avanti

È iniziata alla grande per la Juventus: due minuti e arriva il gol di Dybala. Strappo sulla sinistra di Alex Sandro, palla in area, McKennie tira, il pallone viene respinto e ci si butta Dybala che lo infila di controbalzo. Sembra l'inizio di un monologo, con il Sassuolo in confusione e che rischia subito di subire il raddoppio, ma bastano dieci minuti agli emiliani per schiarirsi le idee e ai bianconeri per confondersele in modo preoccupante.

Sassuolo comanda

Il Sassuolo supera con grande facilità il centrocampo della Juventus, allestito con uno schieramento inedito, forse non bene assortito, certamente carente di intesa: Zakaria, Arthur e McKennie non hanno quasi mai le distanze giuste in fase di non possesso, faticano a riconquistare il pallone, si lanciano in iniziative follemente solitarie che aprono corridoi in cui l'organizzatissimo Sassuolo si infila con gusto. A questo si aggiunga un Cuadrado non lucidissimo e un Bonucci che fatica a calarsi nel clima partita, da dove mancava dal 21 dicembre. Miscelare energicamente e si ottengono 20/25 minuti di dominio del Sassuolo, nei quali si registrano due miracolose parate di Perin e il gol, meraviglioso e meritato, del pareggio di Traorè al 24': destro a giro dopo essere entrato in area con indisturbato dribbling e aver scoccato il tiro con l'aiuto di una deviazione malandrina di Zakaria, che sicuramente avvelena la traiettoria per Perin.

Risveglio Juve

La Juventus riappare negli ultimi 10 minuti del primo tempo, quando il Sassuolo tira il fiato, il centrocampo bianconero si riorganizza (a parte McKennie che stabilisce il primato di passaggi sbagliati) e nascono due nitide occasioni sventate da Pegolo (prima su Vlaohvic, poi su Alex Sandro, in brillante serata vecchi tempi). Insomma, anche se la Juventus non disputa certamente un buon primo tempo (con ampiamente prevedibile sfuriata di Allegri nell'intervallo), alla fine potrebbe chiuderlo lo stesso in vantaggio, a riprova di una ritrovata convinzione e una consistente superiorità tecnica. E dopo 10' della ripresa arriva il palo clamoroso di McKennie, che potrebbe replicare il gol di Traorè (stessa posizione, stesso tiro a giro), ma il destro si stampa sul palo.

La Juve di Dusan

Quando è passata un'ora, Allegri butta dentro anche Morata e ricostruisce il tridente che ha battuto il Verona. E il predominio juventino si consolida, nonostante un Sassuolo tutt'altro che chiuso nella sua metà campo. Arrivano nell'ordine: il salvataggio sulla linea di Ferrari sul tiro di Morata, il palo di De Ligt e la conseguente occasione sprecata da Vlahovic, la paratona di Pegolo su Morata tutto in dieci minuti (dal 65' al 75') di arrembaggio totale. Tutto culmina nel gol di Vlahovic (che la Lega assegna come autogol a Ruan) che esalta lo Staidum e suggella il momento magico dei bianconeri che intorno al serbo stanno ritrovando se stessi.

Juventus-Sassuolo 2-1: statistiche e tabellino