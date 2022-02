Allegri: "Dybala più gioca più migliora. Kean vice-Morata. Non ho un 11 titolare"

TORINO - Soddisfatto per il presente e ottimista per il futuro. Massimiliano Allegri non può che essere felice per la vittoria della Juve in Coppa Italia sul Sassuolo, arrivata grazie a una prodezza di Vlahovic nel finale che ha evitato i supplementari. Ad aprire la gara però era stato Paulo Dybala, che continua a migliorare partita dopo partita, come sottolineato dal tecnico in conferenza stampa e ai microfoni di JTV: "Paulo ha fatto gol e si è sacrificato. Quando la squadra è entrata in partita lui ha fatto bene. Non scordiamoci che viene da un periodo di inattività ed è la seconda partita che giocava di seguito, quindi sono molto contento di quello che ha fatto. Lui più gioca e più migliora la condizione".