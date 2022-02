Vieri: "Vlahovic colpo devastante di Agnelli, la Juve può vincerle tutte"

Ha appena compiuto 22 anni, eppure Dusan Vlahovic ha già dimostrato di avere grande personalità e di essere uno dei centravanti più forti in circolazione. Passato dalla Fiorentina alla Juve nella finestra invernale di calciomercato, il serbo ha avuto subito un impatto devastante, dimostrando di essere all'altezza di indossare quella maglia bianconera numero 7 che fino a poco tempo fa era di Cristiano Ronaldo. Gli sono bastati appena 13 minuti per trovare il gol al debutto contro il Verona - di Zakaria, l'altro volto nuovo di gennaio, il raddoppio -. Poi grande prestazione anche in Coppa Italia contro il Sassuolo: proprio una sua azione ha propiziato l'autorete di Tressoldi che ha regalato la semifinale alla Vecchia Signora. Qui Vlahovic troverà il suo recente passato, la Fiorentina, ma intanto deve pensare al delicato match contro l'Atalanta al Gewiss Stadium che potrebbe essere importantissimo in ottica Champions.

Vieri elogia Vlahovic

Su di lui ha speso parole al miele anche uno che di attaccanti se ne intende, Christian Vieri, che, nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, ha detto: "È forte, sa giocare, lo sa fare anche da solo. Sa giocare da solo, è cattivo, è una belva. Potrà solo migliorare con la Juventus e la squadra farà un salto di qualità con lui: per le caratteristiche di Morata, che non è così devastante, ora può andare a prendere una palla di quaranta metri. Vlahovic sa andare in porta, crea tanto e la squadra cresce: e poi ha Dybala, Cuadrado, ha tutto. Porta la squadra trenta metri più su, ora non ci sono più 'zero tiri': con Vlahovic vai a far gol. Dybala avrà più spazi e farà meglio sicuramente. Andrea Agnelli ha fatto un colpo devastante: per me possono vincere tutte le partite che restano in campionato".

Juve, Vlahovic punta Tevez. E ha già piazzato due doppiette a Gasperini

Vlahovic, like a Milenkovic: sorpresa in serbo per la Fiorentina