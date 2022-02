Diretta Atalanta-Juve ore 20.45, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

BERGAMO - Punti importanti in palio al Gewiss Stadium: per Atalanta e Juve, che si sfideranno nel match della 25ª giornata alle 20.45, è un vero e proprio spareggio per la zona Champions League: la squadra di Allegri, reduce da 10 risultati utili consecutivi e con un clean-sheet che dura da tre incontri, vuole invertire il trend contro la squadra di Gasperini che ha vinto le ultime due sfide con i bianconeri. I bergamaschi si presentano al match con due punto in meno in classifica della Vecchia Signora ma hanno un match in più da giocare: sarà importante per i nerazzurri cambiare passo dopo le ultime tre giornate che hanno visto Muriel e compagni pareggiare due volte e perdere in casa contro il Cagliari. Sarà la 100ª partita in Serie A per Dusan Vlahovic; il nuovo acquisto della Juventus ha segnato quattro reti contro l'Atalanta nella competizione (soltanto contro la Sampdoria, cinque, ha fatto meglio), frutto di due doppiette arrivate nelle due sfide più recenti, giocate nel 2021.