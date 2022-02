Atalanta-Juve, giallo pesante per Danilo: salterà il derby con il Torino

BERGAMO - Dopo un avvio di totale dominio della Juventus, l'Atalanta è cresciuta nella seconda metà del primo tempo della sfida in corso di svolgimento al Gewiss Stadium. Mentre Vlahovic, Dybala e Morata affinano l'intesa con alterni risultati, al 38' Danilo è costretto a sacrificarsi per fermare Boga lanciato sull'out sinistro. L'intervento del terzino brasiliano è in evidente ritardo e - inevitabile - è scattata l'ammonizione comminatagli dal direttore di gara Maurizio Mariani. Il giallo costa caro: l'ex Real Madrid e Manchester City, infatti, si trovava in diffida e pertanto sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato dei bianconeri, il derby della Mole contro il Torino in programma venerdì 18 febbraio all'Allianz Stadium.