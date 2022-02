Juve, Allegri: "Punto importante. Scudetto? La nostra corsa era già finita"

Juve, pari a Bergamo: Danilo acciuffa l'Atalanta. Allegri a -7 dal Napoli

"Vlahovic? Non deve innervosirsi"

Poi sul centrocampo ha aggiunto: "McKennie e Rabiot aprivano gli spazi per le giocate di Morata e Dybala. Hanno fatto buone triangolazioni. Poi c'è stato un momento in cui ci siamo ammucchiati troppo, ma è stata una bella partita da parte di tutti e tecnicamente piacevole. Abbiamo pareggiato, punto importante, sappiamo che l'Atalanta è una concorrente Champions". Sull'assenza di Zakaria: "Ha giocato due partite, poi ho visto McKennie che stava bene ed è stato bravo ad aggredire gli spazi. Zakaria veniva da due partite importanti e ho preferito mettere uno fresco". Sulla prima partita senza gol in bianconero per Vlahovic: "Ha 22 anni, è arrivato da un mese alla Juve e deve imparare a non innervosirsi durante la partita quando non gli riescono le cose che vorrebbe fare".

"Scudetto? La nostra corsa è terminata"

Allegri ha poi parlato della corsa allo Scudetto e della sua favorita per la vittoria finale: "La nostra corsa è terminata, era ufficiale già da prima. Sono troppi i punti da recuperare su tre squadre. Devi sempre vincere, è impossibile. Dobbiamo pensare al quarto posto e a migliorare le prestazioni. Ad esempio quando la palla è buona per far gol devi avere un'attenzione e una precisione per far sì che l'azione si tramuti in gol. Chi vince lo Scudetto? L'ho detto da settembre, per me vince l'Inter. Con tutto rispetto per Milan e Napoli, ma ieri è stato un passaggio importante dell'Inter".