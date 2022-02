Juve, Allegri si gode il contributo di gol dei non attaccanti

TORINO - Quindici: sono i giocatori andati in rete per la Juventus. L’ultimo è stato Danilo, tornato a segnare domenica sera in campionato dopo una lunghissima astinenza, visto che l’ultima volta gli era capitato oltre un anno fa, il 10 gennaio 2021 nel 3-1 al Sassuolo. Un appello al gol di fronte al quale in pochissimi hanno disertato. Tenendo conto quelli che hanno superato le 10 presenze stagionali in Serie A, gli unici a secco sono Adrien Rabiot (20 partite), Alex Sandro (19), Giorgio Chiellini (13) e Arthur (11). Un particolare che vede soltanto Atalanta (17) e Inter (16) aver mandato più giocatori a segno, mentre il Milan ne ha 15 come i bianconeri. Sul fondo c’è il Cagliari, con appena 7. Così - tolte le eccezioni già citate - un gol non si è negato a nessuno, per la soddisfazione di Massimiliano Allegri, che fin dal primo giorno del suo ritorno sulla panchina bianconera aveva chiesto agli altri reparti un contributo fattivo perché aiutassero la prima linea nella corsa alla porta avversaria.