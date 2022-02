Marchisio, la cena di San Valentino è stellata: sorpresa da sogno alla moglie!

Claudio Marchisio non ha badato a spese per stupire la moglie nel giorno di San Valentino. Roberta Sinopoli ha pubblicato una serie di storie social per condivide con tutti i suoi followers la sorpresa che aveva organizzato per lei il marito nel giorno più romantico dell'anno. "Dove mi porterà?", ha scritto su Instagram l'imprenditrice, convolata a nozze con il Principino nel giugno del 2008. Quattordici anni e due figli dopo, i due sono più uniti che mai e non smettono di manifestarsi a vicenda tutto il loro amore con grandi gesti romantici e divertenti scherzi.