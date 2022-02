La Juve lavora per il derby: Danilo in permesso

L’Atalanta ormai è il passato. Venerdì la Juve torna in scena e lo fa in una gara importantissima, il derby contro il Torino. “Un giorno di pausa post Bergamo e poi di nuovo in campo - ha scritto la società in una nota sul proprio sito - La Juve è tornata ad allenarsi oggi, per iniziare la preparazione in vista del Derby della Mole, che attende i bianconeri venerdì sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Menu di giornata: inizio con lavoro fisico e atletico, per poi focalizzarsi su esercitazioni tecniche e di possesso della palla, per concludere con partitella. Non si è allenato Danilo, che ha usufruito di un giorno di permesso. Domani si torna in campo al mattino”.