Bernardeschi compie 28 anni, la Juve: "Buon compleanno campione"

TORINO - Oggi è un giorno speciale in casa Juve: compie infatti 28 anni Federico Bernardeschi. Nato a Carrara e cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, dopo tre ottime stagioni in Toscana, nel 2017 è passato alla Vecchia Signora riuscendo a mettere in bacheca tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Questa estate, poi, è stato uno dei protagonisti della Nazionale di Roberto Mancini che ha trionfato agli Europei. Federico, che in questa stagione ha collezionato 23 presenze totali (un gol e sei assist), da alcune settimane è ai box per un problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle sfide di campionato contro Verone e Atalanta e in Coppa Italia contro il Sassuolo.