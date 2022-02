Juve, sorpresa Hernanes: "Spero di portare fortuna per il derby"

TORINO - Venerdì alle 20:45 la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Torino per il 204° "Derby della Mole", i bianconeri sono al lavoro in questi giorni per preparare la sfida e oggi hanno avuto anche un ospite a sorpresa. Infatti alla Continassa è passato a salutare il "Profeta" Hernanes che vestì i colori della Juve dal 2015 al 2017 (24 presenze con 2 gol). Sui canali social dei bianconeri il brasiliano ha voluto mandare un messaggio: "È un piacere essere tornato qui, spero di portarvi fortuna in vista del derby, auguri ed in bocca al lupo". Hernanes, 36 anni, ha giocato l'ultima stagione in patria con il Recife e, per motivi famigliari, è tornato in Italia dove spera di pote trovare una squadra.