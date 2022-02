Juve, la strategia di Allegri per battere il Toro

TORINO - Il tris è servito. «Ora ci aspettano tre squadre che giocano allo stesso modo: Verona, Atalanta e Torino», aveva detto Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 con il Milan prima della sosta, e dopo gialloblù e nerazzurri la sua Juventus chiuderà contro i granata il trittico all’insegna di pressing uomo su uomo, intensità e aggressività. Qualità avversarie che la squadra bianconera cercherà di volgere a proprio vantaggio, come le è riuscito bene contro il Verona e, al netto di qualche sbavatura di troppo al momento dell’ultimo passaggio o del tiro, anche contro l’Atalanta. […] Tornando alle contromosse bianconere per ritorcere contro i granata l’arma dell’aggressività e della pressione uomo contro uomo, la principale sarà, come contro Verona e Atalanta, attirare in avanti difensori e centrocampisti per poi attaccare velocemente la profondità alle loro spalle. […] Giocare alle spalle della pressione granata, per consentire a Vlahovic, Morata e Dybala (o Cuadrado se Allegri dovesse decidere di far rifiatare la Joya) di sfruttare tecnica e velocità in spazi larghi sarà uno dei cardini della strategia bianconera.