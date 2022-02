Marchisio e il derby, il messaggio che emoziona. E Toni lo prende in giro…

Dai pulcini alla prima squadra, per Claudio Marchisio il Derby della Mole ha sempre un sapore speciale. Da calciatore ne ha giocati tanti, ora da quando ha appeso le scarpine al chiodo, lo vive da tifoso , ma per uno nato a Torino e cresciuto nella Juve, il derby rappresenta una partita senza eguali. E allora il Principino ha deciso di caricare ancora di più i tifosi bianconeri nel giorno del match day, regalando loro una foto ricordo di un derby giocato quando era ancora bambino . "È il giorno del derby e la notte prima si dorme poco. Da sempre bianconero", ha scritto Marchisio mettendo nero su bianco le emozioni che solo il derby può regalare.

La Juve a Marchisio: "Fino alla fine"

Il commento della Juve non si è fatto attendere: il club bianconero ha deciso di rispondere al Prinicpino con un "Fino alla fine", seguito da un cuore bianco e uno nero. Ma oltre a quello del club, Marchisio ha ricevuto tamti messaggi dai tifosi e da due ex giocatori, Alino Diamanti e Luca Toni. "Questa è bella" - ha scritto Diamanti, mentre l'ex bomber della Nazionale ha preso in giro Claudio: "Ma dai che dormivi sempre come un ghiro!!!! ahahaha", ha commentato ironicamente.