Juve-Torino, i convocati di Allegri: fuori Bonucci e Bernardeschi

TORINO - L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha reso noti i convocati bianconeri in vista del derby con il Torino di stasera alle 20.45. Non ci sono gli infortunati Bonucci, Chiellini e Chiesa oltre a Bernardeschi, che è ancora a corto di condizione, come ha spiegato lo stesso Allegri nella conferenza stampa della vigilia ("non è ancora pronto e non possiamo rischiare di perderlo", le parole del mister). Non c'è neanche Danilo, che deve scontare una giornata di squalifica.