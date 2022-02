Allegri: "Vlahovic appannato. Il ko di Dybala? Non sembra grave"

TORINO - Un punto dal sapore agrodolce per Massimiliano Allegri quello raccolto dalla sua Juve nel derby contro il Torino, in cui non è riuscita a capitalizzare al massimo il vantaggio siglato da De Ligt nel primo tempo e si è fatta raggiungere nella ripresa da Belotti: "Un punto che ci prendiamo perché dà seguito ai risultati positivi degli ultimi mesi - dice il tecnico bianconero dopo la partita dello 'Stadium' - ma è un peccato aver preso gol nel momento in cui stavamo rischiando di meno, dopo che nel primo tempo avevamo subìto qualcosa. Non era facile, non eravamo brillanti e in un campionato è impossibile giocare sempre bene. Certe gare 'sporche' si vincono con una giocata o non prendendo gol, stasera purtroppo lo abbiamo preso".

Juventus-Torino 1-1: statistiche e tabellino Le condizioni di Dybala Poi un aggiornamento a 'caldo' sulle condizioni di Dybala, uscito per un problema fisico nella ripresa: "Non dovrebbe essere niente di grave, ha sentito un indurimento muscolare e vediamo nei prossimi giorni". Si passa poi alla prestazione di Vlahovic: "Ha fatto fatica perché è un giocatore molto bravo, ma deve imparare tanto come gli altri giocatori. Oggi - spiega Allegri - doveva portare Bremer in giro per il campo, perché sulle palle dritte è molto forte. Arriva da una squadra che sta facendo un gran campionato ma giocava una volta a settimana, qui già ha dovuto affrontato tante partite e anche per la voglia di strafare era un po' appannato. Ma fa parte di un percorso di crescita".