Juve, De Ligt: "Volevamo vincere. Io capitano? Mi manca qualche anno"

TORINO - Ha sbloccato il risultato con un gran colpo di testa, ma il suo gol non è servito alla Juventus per portare a casa la vittoria. Matthijs de Light ha analizzato la stracittadina ai microfoni di Dazn. "Il derby è sempre una gara importante. Per la città, per i tifosi. Ed è per questo che volevamo vincerlo. Con Alex Sandro è andata bene. Non è il suo ruolo, ma si è mosso bene. Avevamo tre centrali fuori per infortunio, più Danilo squalificato. Eravamo in emergenza, ma la difesa ha retto bene".

"Io capitano con il Villarreal? Non credo"

Il difensore olandese parla del gol segnato e di quello subito. "E' stata una bella rete, per certi versi simile a quella segnata da Danilo con l'Atalanta. Quando entri con forza su un pallone battuto dal corner, hai più possibilità di fare gol. Devo ringraziare Cuadrado che ha battuto un bel calcio d'angolo. La rete del Torino? Quando arrivano i cross dal fondo è importante che tutti e due i centrali siano in area e io non c'ero, ho provato a raddoppiare sul portatore di palla. E' stata una gara strana, con loro che attaccavano spesso da sinistra e ci costringevano ad uscire". Allegri cercherà di recuperare qualche difensore in vista del prossimo impegno in Champions League. "Ma io non sono preoccupato. Abbiamo già giocato senza tanti titolari e chi è entrato in campo ha sempre fatto bene". Contro il Villarreal restano in dubbio Chiellini, Bonucci e Dybala. Assenze che potrebbero portare Allegri a sceglierlo come capitano. "Non credo - conclude - nella squadra la fascia spetta a chi ha giocato più gare e davanti a me ci sono tanti altri calciatori. Devo prima fare qualche altro anno qui".