De Ligt e AnneKee innamorati dell'Italia: "Il nostro posto preferito? Le Langhe"

De Ligt e la sua AnneKee sempre più innamorati dell'Italia. A Torino dal 2019 , il difensore della Juve e la sua fidanzata si sono ambientati benissimo: sin da subito hanno iniziato a studiare la lingua italiana ottenendo degli ottimi risultati, come dimostra anche la loro performance canora postata sui social in occasione di San Valentino. AnneKee che di professione è una modella, si è molto legata a un'altra wag bianconera, Alice Campello . Insieme hanno intrapreso anche un progetto lavorativo e ogni tanto si concedono qualche giorno di relax a Milano. De Ligt e AnneKee, quando non hanno impegni in campo e sul set, viaggiano spesso alla scoperta di nuovi posti vicino Torino . E a proposito dei loro luoghi preferiti, in una recente intervista rilasciata a Vogue ( nella sezione viaggi dell'edizione olandese), la modella ha svelato uno dei posti che più ama dell'Italia.

De Ligt, AnneKee e la passione per le Langhe piemontesi

Naturalmente la meta preferita di AnneKee e Matthijs non è molto lontano da Torino: il posto prefetito della coppia sono le Langhe. "Non ho mai visto un olandese lì , fino ad ora, cioè" - ha detto ridendo la ragazza. "È un vero gioiello, non conosco nessuno che non l'abbia amato". Lady De Ligt ha raccontato anche di come ha scoperto l'esistenza delle Langhe piemontesi:"Quando ci siamo trasferiti a Torino, abbiamo scoperto che la gente del posto va spesso in questa zona. È presto diventato il nostro rifugio per eccellenza. Ci andiamo spesso insieme, ma regolarmente portiamo anche la famiglia o gli amici con noi. È un posto così bello per godersi l'un l'altro e la natura". Un luogo per AnneKee e Matthijs che trasmette tranquillità, ma anche un'occasione per gustare del buon cibo e assaggiare dell'ottimo vino: "L'intera regione è tutta incentrata sul cibo. Molti ristoranti hanno anche la loro cantina, dove fanno il vino. Tutto è puro e biologico, e cucinano solo stagionalmente".