Sport: "Morata, la richiesta al Barcellona di Xavi"

BARCELLONA - Alvaro Morata resta in cima alla lista dei desideri di Xavi, che l'ha scelto per rinforzare l'attacco del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, l'attaccante vorrebbe tornare in Spagna ma avrebbe fatto una particolare richiesta al club blaugrana, ovvero una dichiarazione ufficiale il più presto possibile. Morata infatti ha tra le varie possibilità per il suo futuro anche quella di restare alla Juve, con Allegri che lo ha integrato nel tridente insieme a Dybala e Vlahovic. L'attaccante spagnolo dunque è rimasto protagonista nel club bianconero, nonostante l'arrivo dell'attaccante serbo nella sessione invernale, che potrebbe dunque pensare di riscattarlo nella prossima sessione di mercato cercando di abbassare l'opzione di acquisto dall'Atletico Madrid a 15 milioni di euro. Morata tiene però l'opzione del ritorno in Spagna valida, con i colchoneros che, con un anno di contratto rimasto, vorrebbero capitalizzare sulla sua vendita. Il Barcellona dovrà dunque decidersi, con Haaland che resta un altro nome nella lista di Xavi per il mercato attaccanti.