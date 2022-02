Il derby è il passato: Juve già al lavoro per il Villarreal

Dopo il pareggio nel derby, la Juve è tornata subito al lavoro: martedì sera è in programma l’andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal. “Giorno di scarico per chi è sceso in campo ieri - scrive la società sul proprio sito - mentre il resto del gruppo si è allenato sul terreno di gioco della Continassa, focalizzandosi su esercitazioni tecniche per il possesso della palla e per lo sviluppo della manovra laterale con attenzione ai cross, per concludere con partitina finale. Anche domani i bianconeri sono attesi dall’allenamento al mattino”. Da valutare le condizioni di Dybala, Pellegrini e Rugani: l'attaccante e il terzino hanno lasciato il campo prima del dovuto, il centrale - dato titolare - alla fine non si è seduto neanche in panchina.