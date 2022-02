Morata ritorna al futuro: la Champions e la Spagna

Per Alvaro Morata il derby non è finito venerdì sera. O meglio, è finito quello juventino contro il Torino, ma solo per passare alla preparazione di quello personale spagnolo contro il Villarreal di domani sera. Una sfida contro i suoi connazionali che evoca bei ricordi nel ventinovenne attaccante bianconero, ricordi e sensazioni ideali per cancellare una stracittadina della mole grigia, per lui come per il resto della Juventus, e per trovare carica ed entusiasmo necessari a imprimere una svolta alla stagione. Sua e della squadra. Stagione che per Morata potrebbe essere l’ultima in bianconero, mentre quei ricordi di esaltanti derby spagnoli riemergono dalla prima. La migliore. Quando il ragazzino prestato dal Real Madrid alla Juventus, teorica riserva della coppia Llorente-Tevez, da gennaio in poi esplose togliendo il posto proprio al connazionale.