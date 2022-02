Champions: Villarreal-Juventus: difesa a tre per Allegri?

TORINO - E se Allegri scegliesse la difesa a tre per la Juventus di questa sera? L'idea non è da scartare, proprio perché il reparto è in emergenza e, comunque, servirà reiventare la linea. Dunque: la soluzione più logica sarebbe quella di schierare Danilo in posizione di centrale al fi ancora di De Ligt (il brasiliano l'ha spesso ricoperta nella sua carriera) e lasciare De Sciglio a destra e Alex Sandro. Ma la tentazione di questa mattina è quella di spostare Alex Sandro centrale e De Sciglio a sinistra. In questo modo la linea sarebbe Danilo, De Ligt, Alex Sandro e De Sciglio, con quest'ultimo pronto a scivolare in avanti creando, di fatto, un 3-5-2 più adatto ad allargare le maglie della difesa del Villarreal, abile a difendere basso e in modo molto compatto.

In attacco

Al di là di questa scelta difensiva, non ci sono grosse trovate in attacco: Morata e Vlahovic in attacco, con Cuadrado sulla destra che opera in modo offensivo, quindi un quasi tridente. Mentre il resto del centrocampo vede Locatelli in mezzo con Zakaria e Rabiot ai lati. E McKennie? Probabile la partenza in panchina per avere un cambio offensivo a disposizione (dettaglio che Allegri non trascura mai).



JUVENTUS Probabile Formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.