Lapo Elkann, il post per Villarreal-Juve: "Coraggio e volontà"

TORINO - La Juve è impegnata sul campo del Villarreal per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. A poche ore dall'inizio della sfida tra gli spagnoli e la formazione bianconera guidata da Massimiliamo Allegri, è arrivato su Twitter il messaggio di Lapo Elkann: "Stasera è importante giocare con scioltezza e la voglia di vincere. Senza né sottovalutare né irrigidirsi di fronte l’avversario. Con coraggio e volontà possiamo farcela" ha scritto il nipote dell'Avvocato in un tweet per caricare la Juve prima dell'importante sfida di Champions League in casa del Villarreal.