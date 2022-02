«Orgoglioso di voi, ragazze»: anche Lapo Elkann spinge l'Italia

TORINO - Una giornata con Sara Gama e compagne. Lapo Elkann, il nipote dell'Avvocato che vive in Portogallo, è andato a trovare l'Italia della Bertolini protagonista di grandi prestazioni. «Che bello aver trascorso tempo con le Azzurre che domani giocheranno la finale dell'Algarve Cup contro la Svezia. Grazie Azzurre grazie Sara per la forza, l'orgoglio e la passione che mettete in campo. E grazie per aver sostenuto LAPS durante la pandemia. Love U and Proud of U All Italia». E' il tweet di Lapo che sostiene le ragazze con passione e con simpatia. Forza. E salite sempre più in alto. Anche il calcio è rosa...