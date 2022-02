Juve, Vlahovic: "Si è avverato un sogno, ma volevamo vincere"

VILA-REAL (SPAGNA) - "Segnare in Champions League è un sogno che si avvera, anche se ovviamente non sono contento, perché tutti noi volevamo vincere. Ma guardiamo avanti. Abbiamo fatto le cose come ci eravamo detti ma anche l'avversario ha giocato bene e devo fare i complimenti. Io personalmente ho già dimenticato questa partita e guardo solo avanti. È stata una partita molto fisica, ora vedremo al ritorno. Ora dobbiamo subito recuperare e mettere la testa al campionato". Lo ha dichiarato Dusan Vlahovic ai microfoni di Sky Sport dopo l' 1-1 tra Villarreal e Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League .

Juve, le parole di Vlahovic sull'esultanza

Poi, sull'esultanza polemica dopo il gol: "Esultanza? Non so perché si vogliono fare sempre polemiche. Io non leggo i giornali, cerco con i piedi per terra di migliorare ogni giorno. Era un gesto per un membro della mia famiglia, niente di che". Il serbo ci ha messo soli 32" a segnare ed è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare in Champions con la Juventus. Il primo è Del Piero che conserva anche il record del gol più veloce (20 secondi) di un bianconero nella massima competizione europea: "E' una leggenda, un'icona. Non voglio paragonarmi con nessuno" ha detto Vlahovic.