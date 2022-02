Juve, Danilo ammette: "Abbiamo sbagliato, messi male sul gol subito"

VILA-REAL (Spagna) - Dopo il pareggio contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League , dove peraltro ha confezionato l'assist per il gol del vantaggio immediato di Dusan Vlahovic , il difensore brasiliano Danilo ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente abbiamo sbagliato sul gol subito, eravamo messi male. Sono i dettagli che fanno la differenza, dobbiamo avere più attenzione in queste circostanze, ma c'è la seconda partita e possiamo giocarci il passaggio a Torino".

Sulla difesa a tre di Allegri

Sulla decisione di Allegri di schierare la difesa a tre: "Siamo un po' in emergenza in difesa e abbiamo provato a essere più coperti. Serve questa disponibilità di cambiare modulo, anche durante la partita. Abbiamo fatto la partita giusta, a volte abbiamo accettato troppo il palleggio del Villarreal, ma possiamo giocarci il passaggio al Torino. Credo sia normale per una squadra in crescita, nel calcio ci vuole continuità e noi abbiamo cambiato troppo negli ultimi anni. Ci stanno questi cambi di atteggiamento, dobbiamo migliorare il più presto possibile perché sappiamo che la continuità fa la differenza".