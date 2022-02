Juve, Allegri: "Abbiamo troppi infortunati. McKennie? Speriamo non sia niente di grave"

VILA-REAL - "In vista del ritorno ora che non vale più il doppio gol in trasferta bisogna vincere e basta. Quando si gioca un ottavo di Champions League contro una squadra di tecnica ed esperienza non si può pensare di vincere 3-0". Sono le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni Mediaset dopo il pareggio per 1-1 contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico bianconero è apparso deluso dal risultato ottenuto: "L’errore di Rabiot è stato decisivo ma c’era un mezzo fallo su Vlahovic: ci siamo fermati noi e anche loro. Nella costruzione del gioco cercavano sempre queste imbucate ed eravamo sei contro uno. Rabiot non è scappato, siamo rimasti fermi e hanno segnato. La squadra ha fatto una buona partita anche se abbiamo rischiato il pari nel primo tempo, dovevamo aspettare nella costruzione".