Juve, Morata: "Servirà una grande partita al ritorno"

VILA-REAL (SPAGNA) - L'attaccante della Juve, Alvaro Morata, si è presentato ai microfoni Mediaset al termine del match di Champions League pareggiato contro il Villarreal: "Sto bene, mi dispiace perchè era una partita da vincere. Abbiamo fatto un grande sforzo, abbiamo avuto un paio di occasioni ma il calcio è così. Sapevamo che loro giocano bene ma è stata una partita molto fisica e anche loro hanno fatto bene sotto questo punto di vista. E' ancora tutto da decidere. E' normale calare nel finale. Veniamo da tante partite dove abbiamo fatto tanti sforzi ma adesso bisogna subito recuperare e mettere la testa nel campionato. Abbiamo fatto dei passi in avanti come squadra e come gruppo e affrontiamo le difficoltà in un modo diverso, dobbiamo continuare così. Quando è uscito il sorteggio tanti dicevano che eravamo più forti ma è la Champions. Loro sono i campioni in carica dell'Europa League e giocano bene. In Liga non hanno iniziato bene ma adesso sono vicini alla zona Champions ed è una grande squadra. Abbiamo lasciato pochi spazi e bisognerà fare una grande partita al ritorno".