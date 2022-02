Juve, Capello boccia Rabiot: "Chi marcava, Morata?"

Capello sul gol subito dalla Juve contro il Villarreal

Nel postpartita di Sky Sport, Capello e Costacurta hanno analizzato attentamente l'azione. Per l'ex difensore del Milan si tratta di un concorso di colpe tra De Ligt e Rabiot: "Nasce dall'errore di Rabiot. Guarda Parejo ma poi se lo perde durante l'inserimento. Però lì doveva esserci anche un difensore, io mi fido di più di un difensore che di un centrocampista. De Ligt poteva comportarsi in modo diverso". La pensa diversamente, invece, l'ex tecnico, che boccia il centrocampista francese: "Guardate la sua posizione sul gol. Ha davanti un compagno. Chi marcava, Morata? L'unico uomo in quella zona che poteva essere pericoloso era Parejo".

Juve, tutte le combinazioni per qualificarsi ai quarti di Champions