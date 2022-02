Cassano: "Juve fortunata contro il Villarreal, ecco cosa ha sbagliato"

"Ciao ragazzi, ieri ho visto la partita Villarreal-Juve". Inizia così l'analisi dell'andata degli ottavi di Champions che Antonio Cassano ha scelto di condividere sui social tramite una storia Instagram. L'ex calciatore ha evidenziato la buona sorte toccata ai bianconeri "fortunati ad andare in vantaggio al primo minuto". Secondo Fantantonio, infatti, Allegri avrebbe dovuto impostare la partita in modo diverso "avendo più possesso palla, facendo correre a vuoto gli avversari per poi trovare lo spazio giusto alle spalle della difesa e fare qualche gol in più". Invece la Vecchia Signora "ha lasciato il pallino del gioco in mano al Villarreal, che è una buonissima squadra, con grandi idee". L'analisi di Cassano finisce così: "Si deciderà tutto al ritorno, ma la Juve deve fare qualcosa in più perché ha le qualità per farlo".