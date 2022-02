Non solo Vlahovic: ecco i grandi esordi con la Juve in Champions

TORINO - Storico debutto in Champions per Dusan Vlahovic : l'attaccante della Juventus ha segnato contro il Villarreal al primo pallone toccato in carriera nella massima competizione, dopo 32 secondi di gara. Come riportato anche dal sito della Juve: "Dusan è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/Champions League". Il serbo si è inserito nella tradizione dei grandi esordi europei di campioni bianconeri come Sivori, Del Piero e Platini . Ecco i giocatori della Juve che hanno segnato all'esordio in Champions con la maglia bianconera.

Omar Sivori (2 minuti)

"24 settembre 1958: è la sera del debutto assoluto della Signora in Coppa dei Campioni. E a firmare la rete iniziale non può che essere un fuoriclasse come Omar Sivori, che centra il bersaglio al secondo minuto contro gli austriaci del Wiener Sk, ovviamente di sinistro" si legge sul sito della Juve.

Fabio Quagliarella (5 minuti)

"Fabio Quagliarella ci mette 5 minuti dal suo ingresso in campo ad andare in rete a Londra. Un gol pesante che permette alla Juve di evitare la sconfitta con i campioni d'Europa in carica del Chelsea, anche se il 2-2 finale lascia qualche rimpianto tenendo conto di come l'attaccante bianconero colpisca una traversa dopo il pareggio" continua la nota pubblicata sul sito ufficiale dei bianconeri.

Alessandro Del Piero (37 minuti)

"Un'altra serata storica e memorabile, nella quale la Juventus fa la sua prima partita nella Champions League. A Dortmund la partenza è shock, dopo 37 secondi l'ex Möller porta avanti i suoi. Ma i bianconeri, destinati a vincere la competizione, hanno lo spirito giusto. E dopo la rete di Padovano – anche lui all'esordio – Alex inventa un gol alla Del Piero, il primo di una serie che meraviglierà l'Europa" è il ricordo, sempre sul sito della Juve, del primo gol in Champions di Del Piero.

Michel Platini (44 minuti)

"Michel Platini è il più atteso di tutti nella Juventus che punta alla conquista della Coppa dei Campioni nel 1982-83. La sua prima recita avviene in Danimarca, contro l'Hvidovre. La Signora vince 4-1, il suo numero 10 va in rete a 1 minuto dalla fine del primo tempo e il titolo di un pezzo di Vladimiro Caminiti su Hurrà Juventus si fa interprete dell'innamoramento collettivo nei confronti del Re francese" è invece la storia della prima rete di Platini in Coppa dei Campioni con la Juve.

Mario Mandzukic (70 minuti)

"La Champions League è il suo habitat, con il Bayern ha segnato anche nella finale nel 2013. Tre edizioni dopo Mandzukic fa il suo debutto europeo con la Juve in una partita durissima sul campo del Manchester City. La vittoria arriva in rimonta e la rete che ne costruisce le premesse è un capolavoro nella costruzione e nella realizzazione" conclude la nota sul sito ufficiale del club bianconero.