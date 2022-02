Juve, Kaio Jorge: "Tornerò più forte di prima"

TORINO - L'attaccante della Juventus Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono di circa 8 mesi. Stagione finita, dunque, per l'attaccante brasiliano che ha scritto un messaggio su Instagram in seguito all'operazione: "Ieri è stato uno dei giorni più difficili della mia vita, ma ho sempre capito che le difficoltà servono a migliorare il nostro carattere, a rafforzare chi siamo e dove vogliamo andare! Questo momento è un altro capitolo della mia vita in cui lavorerò e mi sforzerò di vincere. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, i compagni della Juve e a tutti voi per i messaggi di sostegno che ho ricevuto. State certi che tornerò ancora più forte".