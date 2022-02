Kean titolare in Empoli-Juve? Forse, ma il futuro è altrove...

TORINO - Moise Kean titolare a Empoli: non è un’affermazione, ma un’ipotesi che Massimiliano Allegri sta valutando, anche per dare un po’ di respiro agli altri attaccanti, Alvaro Morata e Dusan Vlahovic in attesa del rientro di Paulo Dybala , sempre titolari nelle ultime uscite. Empoli può essere per l’azzurro l’ennesima chance per cambiare il corso della stagione, iniziata con buoni auspici, con una carica di entusiasmo per il rientro in Italia dopo le esperienze in Premier e al Psg, salvo poi impaludarsi nelle sabbie mobili di prestazioni sotto tono e fuori dal contesto del gioco, che stanno allontanando Kean dalla Juventus.

Il futuro

Sarebbe partito in prestito a gennaio, ma visto che a inizio stagione ha già vestito un’altra maglia, quella dell’Everton, prima di indossare quella bianconera, un’altra sua cessione non è stata possibile per regolamento. Così Kean resterà a Torino fino a maggio poi si vedrà: gli accordi tra Everton e Juventus prevedono un prestito biennale e l’obbligo di acquisto a 28 milioni da parte del club bianconero il prossimo anno al raggiungimento di determinati obiettivi. Se si guardano i numeri di Kean, il traguardo appare quanto mai distante: 26 presenze condite da 4 gol e un assist per un totale di 883 minuti in campo, che equivalgono a neppure 10 partite totali. Ha segnato due gol da tre punti, decisivo contro la Roma e il Malmoe in Champions, ha sbloccato il risultato contro lo Spezia e il Cagliari, ma nel 2022 l’unico suo contributo alla causa bianconera è stato un assist per il gol di Dybala contro l’Udinese. Un po’ poco per guadagnarsi una maglia e un poster da protagonista. Empoli può essere la partita della svolta, ma a fine stagione il destino sembra segnato, tanto più dopo l’arrivo di Vlahovic in bianconero (...)

