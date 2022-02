Empoli-Juve, Allegri: "Spazio per Kean. Uno tra Morata e Vlahovic riposerà"

Archiviato l'1-1 nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, la Juve torna in campo già sabato alle 18 nella sfida contro l'Empoli valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dai pareggi, entrambi per 1-1, contro Atalanta e Torino, pertanto vogliono tornare al successo per conquistare punti importanti in ottica Champions. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la sfida del Castellani contro i toscani di Aurelio Andreazzoli.

Come va affrontata la partita di domani?

“Fare il punto della situazione… Aspettiamo un attimo che devo fare l’allenamento e vedere chi è ancora in piedi. Dobbiamo sapere che domani bisogna vincere, all’andata abbiamo perso e l'Empoli è una squadra difficile da battere. Per noi è una tappa importante per dare seguito ai risultati fino ad ora. Bisogna fare una partita importante, ricaricando le batterie per prepararci al meglio”.

Senza McKennie chi riposa fra Rabiot e Locatelli?

“Oggi valuterò la situazione, anche nella linea difensiva chi sta bene. Bonucci ha giocato un tempo e non era in previsione. Gli altri stanno bene. Per McKennie dispiace, stava bene ed è l’unico giocatore con caratteristiche diverse. Sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge che è un ragazzo giovane che ha subito un bruttissimo infortunio e lo aspettiamo come Chiesa. Dybala potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina, Rugani vediamo, Chiellini non sarà a disposizione per tutta la settimana, Alex Sandro anche domani non ci sarà”.

Vlahovic rifiata? Kean gioca?

“Domani potrebbe esserci spazio per Kean, con lui uno fra Vlahovic e Morata riposerà”.

Kean titolare in Empoli-Juve? Forse, ma il futuro è altrove...

Quota quarto posto qual è?

"Siccome siamo in lotta non dico né la quota scudetto che quella del quarto posto. Anzi, vi dico la quota scudetto: quest'anno bastano 85 punti per vincere il campionato. Noi a 85 non possiamo arrivare, secondo me è così".