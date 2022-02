Juve, gli auguri a Fernando Llorente: "Buon compleanno"

TORINO - La Juventus festeggia Fernando Llorente. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club bianconero ha voluto festeggiare l'attaccante spagnolo, che compie 37 anni. "Buon compleanno", scrive il club, pubblicando una sua immagine in coppia con Tevez. I due hanno guidato l'attacco bianconero per due stagioni. Llorente (che oggi milita in Spagna, nell'Eibar), ha segnato 27 gol in 92 presenze totali con la maglia della Juventus, ed ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. In Italia ha vestito anche la maglia del Napoli.