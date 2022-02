Juve, Vlahovic: "Scudetto? Ragioniamo partita per partita"

EMPOLI - Dusan Vlahovic è stato l'autentico protagonista per la Juve nella trasferta di Empoli. L'attaccante serbo, infatti, ha siglato la sua prima doppietta in bianconero. Al termine dei 90' l'ex Fiorentina si è presentato ai microfoni di Dazn: "Questi punti pesano tanto perchè eravamo reduci da due pareggi. Era importantissimo vincere oggi, siamo contenti e adesso testa alla prossima partita. Non mi sono preso la Juventus. Un singolo non può mai venir fuori senza la squadra. Se siamo compatti possiamo ottenere grandi risultati. Non ero abituato a tutto questo ma con la testa giusta e con la calma penso che si possa fare tutto. I miei compagni e il mister mi stanno aiutando tanto e io li ringrazio di nuovo. Spero che continueremo così. Scudetto? Ragioniamo partita per partita, poi vedremo cosa succederà. La partita con la Fiorentina? Sensazioni miste. Io ringrazio il pubblico viola per quello che mi ha dato. Ho vissuto anni bellissimi a Firenze e faranno sempre parte di me". Infine un pensiero sull'Ucraina: "No war, vogliamo la pace".