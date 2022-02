Da Vlahovic a Bonucci, la festa social della Juve dopo il 3-2 di Empoli

È una Juve in crescita, come ha dichiarato Allegri dopo il 3-2 di Empoli . Rilanciate ancora una volta le quotazioni Champions (e forse qualcosa in più grazie allo stop delle milanesi) con la doppietta di uno scatenato Vlahovic , che sui social ha esultato così: “La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno. Tre punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano. Siamo la Juve e l'unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così", ha osservato chiudendo il post con l'hashtag "#finoallafine".

Juve, subito testa alla Coppa Italia

Ha utilizzato lo stesso hashtag capitan Bonucci, anche lui convinto che lo spirito visto in campo sia quello giusto: "Contava vincere. Nelle difficoltà, tre punti importantissimi". Una "vittoria importante" anche per Giorgio Chiellini, che non vede l'ora di tornare a disposizione di mister Allegri, come Dybala. "Tre punti molto importanti ragazzi! Grandissima vittoria", ha scritto su Instagram l'argentino, che punta al rientro in Coppa Italia mercoledì contro la Fiorentina. "Non c'è tempo per pensare! - ha concluso De Ligt - Prepariamoci alla Coppa Italia. Forza Juve!".