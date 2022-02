Juve-Vlahovic, la sfida dei 60 secondi diventa uno show

È arrivato da poco alla Juve , ma in campo e tra i tifosi è già Vlahovic-mania . L'attaccante serbo ha conquistato proprio tutti: a soli 22 anni, Dusan ha dimostrato di avere grande maturità e soprattutto un gran carattere. Una personalità che si sposa bene con lo stile Juve e che unita alle sue eccellenti doti tecniche ha dato una carica in più a tutto l'ambiente bianconero. Il nuovo numero 7 della Juve, reduce dalla prima doppietta in maglia bianconera, si è sottoposto a una "Challenge" postata dalla Juve suoi suoi canali social.

Vlahovic e la sfida lanciata dalla Juve

"60 secondi per rispondere a più domande possibili", questa la sfida lanciata dalla Juve a Vlahovic che non si è certo tirato indietro. L'attaccante serbo ha svelato alcune curiosità inedite, rispondendo a ben 16 domande. Un risultato che però non ha soddisfatto molto Dusan: "Sono poche, potevamo farle più veloce. Ho perso tempo sulla domanda dell'animale", ha detto Vlahovic ridendo e ha poi aggiunto: "Voglio farle di nuovo". Un atteggiamento che sottolinea ancora una volta la determinazione del numero 7 che non ci sta nemmeno a perdere una sfida del genere.

A che età hai iniziato a giocare a calcio?

A sette anni.

Qual è il tuo supereroe preferito?

Batman

Hai un soprannome?

Duci

La prima parola in serbo che ti viene in mente?

Meglio non dirla

Il tuo genere musicale preferito?

Reggaeton

Altezza?

191

Meglio gol di tacco o rovesciata?

Rovesciata

Mare o montagna?

Mare

La tua serie Tv preferita?

La casa di Carta

Se fossi un animale quale saresti?

Difficile. Forse il leone, ma lo dicono tutti. Quindi non so

Il tuo difetto più grande?

Qualche volta sono permaloso

Prossimo viaggio che vorresti fare?

Tornare a casa a Belgrado

Un personaggio famoso che vorresti incontare?

Michael Jordan

Un piatto che non ti stancheresti mai di mangiare?

Riso basmati

Descrivi Chiesa con una sola parola.

Fenomenale

Il tuo colore preferito?

Bianco o nero, dipende