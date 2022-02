L'ex Vlahovic e la Juve pronti per la Fiorentina: il programma

TORINO - La Juve ha battuto l'Empoli e ha infilato un altro risultato utile tra coppe e campionato, ormai è il nono consecutivo. Una scia positiva che la squadra di Allegri vuole tenere per centrare l'obiettivo dichiarato, quello del quarto posto, e provare ad arrivare più in fondo possibile in Champions e Coppa Italia, dove mercoledì (ore 21) arriva la Fiorentina per la semifinale di andata al Franchi.

Il programma della Juve

In vista proprio dell'impegno contro i viola, sfida dal sapore particolare soprattutto per l'ex Vlahovic, i bianconeri sono tornati a Torino nella serata di sabato e domenica mattina si sono ritrovati al Training Center per l'allenamento: lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro l’Empoli e un focus sulla tecnica per la restante parte del gruppo. Per la giornata di lunedì è previsto una nuova seduta mattutina. Dopo l'appuntamento con la Fiorentina, la Juve incrocerà lo Spezia domenica 6 marzo (ore 18).