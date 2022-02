Juve, Zakaria al Jmedical: stop di un mese per il problema muscolare

TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del neo-arrivato Dennis Zakaria nelle prossime settimane. L'ex Borussia Monchegladbach si è infortunato durante la partita ad Empoli per via di un problema muscolare: il centrocampista svizzero ha sentito tirare l'adduttore della gamba sinistra e, dopo essersi accasciato a terra, è stato subito sostituito. Questa mattina Zakaria è stato al JMedical per sottoporsi alle visite di controllo, la società bianconera ha comunicato l'esito spiegando che: "Gli approfondimenti diagnostici presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni". Una brutta tegola per i bianconeri, tra i giorni fuori e i tempi di recupero Allegri rischia di perdere il giocatore svizzero per almeno un mese, il tutto con il centrocampo in emergenza: a disposizione solo Arthur, Locatelli e Rabiot.