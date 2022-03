Odriozola: "Fiorentina-Juve vale un Clasico. Vlahovic come Benzema e Lewandowski"

Alvaro Odriozola, domani arriva la Juventus per la prima semifinale di Coppa Italia. Come si presenta la Fiorentina a questo appuntamento?

«La sconfitta con il Sassuolo ci ha fatto arrabbiare ma abbiamo dovuto smaltirla in fretta e ora siamo pronti sapendo che quanto sia importante e speciale questa partita per Firenze, per la storica rivalità».

Lei ha giocato con Benzema nel Real Madrid e con Lewandowski nel Bayern Monaco: Vlahovic può arrivare ai loro livelli?

«Sicuro, non solo per le qualità ma anche per la mentalità che ha e che mi ha colpito da subito. Lui vuole diventare il numero uno. Ma vorrei dire una cosa».

[...]

Lei è cresciuto nella Real Sociedad, la squadra della città dove è nato, San Sebastian, è sotto contratto con il Real Madrid e ha vissuto un'esperienza nel Bayern Monaco. Ha giocato insomma tante grandi partite: a quale paragonerebbe Fiorentina -Juventus?

«Penso a Real-Barcellona, a Real-Atletico Madrid o, riferendomi alla squadra della mia città, a Real Sociedad-Athletic Bilbao. E' come un derby. In Spagna si dice un Clasico. Ma per l'attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions».

Tutta l'intervista sull’edizione di Tuttosport