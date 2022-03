De Ligt: "Juve, Vlahovic impressionante. Raiola? In tre mesi cambiano tante cose"

TORINO - "Credo che a un certo punto ci trovavamo a 14 punti dietro la capolista, così ci siamo un po' tolti dalla testa lo scudetto. Abbiamo detto che dovevamo concentrarci per arrivare alla Champions League e da allora guardiamo partita per partita". Si apre così l'intervista di Matthijs de Ligt sul portale olandese Rondo . Il difensore della Juventus ha parlato così dello Scudetto : "Inter, Milan e Napoli hanno continuato a perdere punti e ora siamo solo dietro di 7 punti. Dovrebbe accadere un miracolo, ma la situazione sembra già meglio rispetto a 13 partite fa".

"Vlahovic? Mi ha veramente impressionato"

Il difensore olandese è poi ritornato sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Lo abbiamo perso alla fine dell'estate e con il suo addio si perdono 30 gol. Poiché era così tardi, non abbiamo potuto sostituirlo immediatamente con qualcuno come Vlahovic. Questo ci è certamente mancato ad inizio campionato". Poi ancora sull'attaccante serbo: "Quando ho giocato contro di lui avevo già notato quanto fosse forte e tecnicamente bravo. E ciò che mi ha veramente impressionato è la sua motivazione nel segnare, quasi chiamava i compagni di squadra se non riceveva la palla. Avevo bisogno di un attaccante come lui davanti".

