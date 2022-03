Youth League, Juve-Az Alkmaar ore 14: l'U19 vuole fare la storia, obiettivo quarti

TORINO - Appuntamento con la storia. La Juventus Under 19 scenderà in campo questo pomeriggio contro i pari età dell’Az Alkmaar (fischio d’inizio alle ore 14, in tv su Sky Sport Football e su Uefa.tv) per gli ottavi di finale della Youth League. E per scrivere una nuova pagina del grande libro bianconero. La Juventus, da quando esiste la manifestazione, non è infatti mai entrata nel novero dei migliori otto vivai d’Europa: nel 2020 si era fermata proprio agli ottavi contro il Real Madrid, mentre nel 2017 e nel 2019 aveva incassato una sconfitta ai playoff per mano rispettivamente di Ajax e Dinamo Kiev. A separare adesso i ragazzi di Bonatti dai quarti di finale sono i 90’ dell’Az Training Center Wijdewormer di Amsterdam, a prescindere dal risultato al triplice fischio: in caso di parità, infatti, si procederà direttamente con i calci di rigore. Una lotteria che ha già punito i bianconeri in Coppa Italia una settimana fa contro la Roma, prima del severo 3-0 incassato dall’Inter in campionato.

Juve, momento positivo La Juventus, al saldo degli ultimi due passi falsi, è però squadra in salute, che dalla ripresa della stagione poco più di un mese fa ha inanellato quattro vittorie in quattro scontri diretti che l’hanno riportata ai vertici anche in Primavera 1. E nonostante le tante assenze cui ha dovuto far fronte, adesso pressoché tutte rientrate con l’eccezione di Turco in attacco. I bianconeri, poi, in stagione hanno dimostrato di vantare un feeling particolare con l’Europa: il passaggio del turno è arrivato da prima della classe, con 16 punti sui 18 disponibili nel girone e con ben 18 reti realizzate in 6 partite. Un ruolino da schiacciasassi, semmai, ottenuto grazie anche all’apporto di Miretti e Soulé – elementi in età da Primavera, in quanto 2003, ma in pianta stabile in Under 23 –, oggi assenti perché aggregati alla prima squadra per la trasferta di Firenze in Coppa Italia.