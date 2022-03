Juve, Nedved: "Vlahovic come Ronaldo. I rinnovi? Non c'è fretta"

FIRENZE - Pavel Nedved fa il punto sulla Juventus, tra presente e futuro, nel pre-gara della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi. Non si può non parlare di mercato, con i rinnovi di contratto che, in casa bianconera, stanno slittando nel corso della stagione. Gli occhi sono puntati soprattutto su Paulo Dybala, il cui accordo con la Juve scade a giugno: "Non credo ci siano problemi - le parole del vicepresidente bianconero a Mediaset - perché abbiamo parlato chiaramente con i giocatori; loro hanno accettato, abbiamo detto che in questo momento preferiamo gli obiettivi sportivi, loro hanno capito e si comportano da professionisti, come è giusto che sia perché sono tutti sotto contratto, qualcuno più lungo, qualcuno finisce a giugno, ma non c'è nessun problema né per noi né per loro".