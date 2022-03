Danilo da capitano: "Felice per i compagni, Juve più forte delle assenze"

FIRENZE - In campo con la fascia da capitano, ha guidato una Juventus rimaneggiata sul campo di una Fiorentina superata di misura (0-1) nella semifinale di andata di Coppa Italia. È un Danilo orgoglioso e soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il match del Franchi: "Le assenze si sono sentite - ammette il difensore bianconero - ma abbiamo dimostrato di essere tutti a posto per giocare, di avere una rosa forte e di essere sulla strada giusta. Sono contento per i ragazzi che hanno faticato tanto. La Coppa Italia è un obiettivo". E dopo il successo del Franchi, la finale è un po' più vicina per il brasiliano e gli altri bianconeri di Allegri: "Siamo solo a metà strada - conclude però Danilo -, dobbiamo ancora giocare davanti ai nostri tifosi".